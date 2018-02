Wanda Nara-Icardi, tra i due spunta la modella April Summers: ”Lei lo manipola perché…”

ROMA – April Summers che, oltre ad essere una bellissima modella è anche una super tifosa dell’Inter e di Icardi, dice la sua sulla presunta crisi tra Wanda Nara e l’attaccante nerazzurro. E lo fa con una frase velenosissima: “Il solo motivo per cui Icardi lascerebbe l’Inter è a causa della sua manager manipolatrice (parla ovviamente di Wanda Nara, ndr) che ci sta solo per i soldi”.

Intanto impazzano i pettegolezzi intorno alla coppia.

Lei è “scappata” in Argentina, lui ha smesso di seguirla su Instagram. Inoltre lei ha anche cambiato il suo nome social da Wanda Icardi a Wanda Nara.

Ma non è tutto. Quella che sembra una normalissima crisi di coppia (ricordiamo che Wanda è anche il procuratore del calciatore dell’Inter), potrebbe in realtà nascondere un particolare molto più piccante. Icardi infatti, oltre a togliere il like a Wanda Nara, ha smesso di seguire sui social anche Brozovic, che da parte sua ha ricambiato. Perché mai Icardi dovrebbe smettere di seguire un suo compagno di squadra? I tifosi sono scatenati.

Ma se Icardi dovesse perdere Wanda Nara perderebbe appunto anche il suo procuratore. E così Mino Raiola, venuto a conoscenza della presunta crisi in casa Icardi, non avrebbe esitato a contattare il capitano nerazzurro fiutando l’odore dei soldi. Raiola lo porterebbe via dall’Inter e i tifosi, delusi dal mercato di gennaio, sono già pronti alla contestazione.