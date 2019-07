ROMA – C’è un nuovo gossip su Wanda Nara. Come scrive il settimanale Chi, la moglie e agente di Mauro Icardi – i due sono sposati dal 2014 – potrebbe essere in dolce attesa del sesto figlio, il terzo nel matrimonio con l’attaccante argentino.

In un servizio del magazine diretto da Alfonso Signorini, Wanda Nara ha messo in mostra delle forme sospette. Al momento è solo un rumor dato che, dai diretti interessati, non c’è ancora nessuna conferma. Ma anche nessuna smentita. Nell’intervista però la showgirl argentina afferma che si è presa un periodo di pausa da Tiki Taka per dedicarsi alla famiglia e per stare vicino a suo marito. Ma la pausa potrebbe esser anche dovuta ad una gravidanza.

Nel frattempo, lady Icardi è ritornata da un viaggio in Thailandia, dove si è fatta scattare moltissime fotografie, di cui alcune insieme ai propri figli. Ora si sta godendo le vacanze estive a Ibiza. Anche sul profilo di Icardi sono comparse tenerissime foto di famiglia in cui tutti sono felici, sorridenti e perfettamente sereni. Ora per loro si prospetta anche un trasloco visto che Mauro Icardi è in procinto di lasciare l’Inter e Milano dopo sei anni. (fonte CHI)