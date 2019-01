ROMA – Wanda Nara, su Instgram, zittisce i critici prendendo in prestito una frase di Charles Bukowski: “In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere”. A chi si riferisce la moglie-agente di Mauro Icardi? Intanto l’argentino si è presentato in ritardo – causa volo da Buenos Aires cancellato – alla ripresa degli allenamenti dell’Inter. In ritardo anche al successivo step fissato con il club. Icardi si è presentato in campo solo questa mattina. L’attacante comunque aveva già avvisato l’Inter. Avviso dato con tanto di scuse. Scuse ribadite anche al rientro.

La prossima settimana Wanda Nara e l’Inter torneranno a trattare per il rinnovo del contratto. Icardi vuole 8 milioni. L’Inter, prendendo ad esempio Dybala, ne offre 7. Bonus compresi. E, soprattutto, la società nerazzurra vuole togliere dal contratto la clausola rescissoria da 110 milioni.