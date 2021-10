Nell’affollatissimo rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ora spunta anche il nome di Eros Ramazzotti. Dopo Eugenia China Suàrez e la trans Guendalina Rodriguez, l’ultimo gossip arriva sempre dall’Argentina, patria della coppia.

A fare il nome di Ramazzotti è stata Yanina Latorre nel corso della trasmissione Los Angeles Morning: “In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni – ha detto – Eros Ramazzotti l’ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda”.

E fin qui niente di male, ma poi Yanina Latorre ha aggiungo: “Tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso”. Neanche a dirlo, la storia non finisce affatto qui.

Wanda Nara, Eros Ramazzotti chiarisce

A mettere a tacere le voci però ci ha pensato lo stesso Ramazzotti che al settimanale Oggi spiega: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro”.

Ramazzotti smentisce categoricamente: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.

Wanda Nara, il post (cancellato) di Mauro Icardi

Ad aggiungere mistero alla faccenda ci ha pensato poi lo stesso Icardi che nella notte ha postato su Instagram una foto a letto con la moglie che lasciava poco spazio ad interpretazioni.

La foto era accompagnata dalla seguente scritta: “Quando sei in mood single su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!”. Poi con tanto di tag alla moglie: “Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”.

Una specie rivincita dopo giorni di zerbinaggio per essere stato scoperto in chat bollenti con Eugenia China Suàrez? Peccato però che la foto sia sparita poco dopo.