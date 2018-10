Wanda Nara scatenata al concerto di Maluma. E Icardi risponde così

ROMA – La bellissima Wanda Nara, la moglie-agente di Mauro Icardi, si scatena al concerto del cantante colombiano Maluma.

Wanda Nara non era sola ma in compagna di altre wags nerazzurre.

Il video, con tanto di emoticon del telefono, riporta le iniziali di Mauro Icardi, probabilmente una dedica a distanza per il calciatore. Infatti il marito è impegnato in Arabia Saudita con la Nazionale argentina, e per colmare l’assenza le ha inviato un mazzo di rose rosse.