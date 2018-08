COMO – Wanda Nara ha ricevuto in regalo dal marito Mauro Icardi una villa sul lago di Como, meta apprezzata da molti vip. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] È stata la stessa Wanda a pubblicare su Instagram prima uno scatto che la ritrae con il marito in kayak mentre attraversa il lago e uno scorcio del giardino della nuova casa (costata 2.4 milioni di euro) che si affaccia direttamente sul lago dove giocano i bambini, con allegato una dedica di ringraziamento a Icardi: “E tuo marito ti regala la casa dei tuoi sogni” seguita da un cuoricino rosso.

Negli ultimi giorni il giocatore argentino e la moglie sono stati visti spesso sul lago, come testimoniano anche i post sui social network di una gita in kayak tra Brienno e Torriggia, ma ancora non si conosce la località esatta prescelta dalla coppia, ma non resta che attendere novità dai social.

In attesa di scoprire nuovi angoli della casa con dependance, la signora Icardi si sofferma sugli esterni mostrando il grande giardino alberato dove i suoi maschietti si rincorrono e giocano sul tappeto elastico. Poi, con la luce calda del tramonto Wanda si regala una sequenza di scatti sexy in costume prima di dedicarsi alla cena, cucinata nel camino con il fuoco della legna. Maurito, artefice della bella sorpresa, si diverte invece in canoa prima di tornare ai suoi impegni con l’Inter.