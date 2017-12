MILANO – Dopo il carcere Wanna Marchi sale in cattedra. La ex regina delle televendite terrà un corso di formazione all’istituto paritario Alessandro Volta di Milano.

La Marchi terrà una lezione alla settimana in videoconferenza, e insegnerà agli studenti del corso di formazione i segreti delle vendite in tv.

Da regina degli spot ad insegnante, Wanna Marchi torna così sulla cresta dell’onda dopo essere stata condannata a 9 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Come spiega TgCom24,

Chi vorrà assistere agli incontri tenuti dalla Marchi, dovrà sborsare una somma compresa fra 100 e 200 euro al mese. L’ex televenditrice incontrerà in questi giorni direttore generale dell’Istituto, Fabrizio Tittozzi, per definire i dettagli dell’incarico. Al momento sembra che, in caso di assenza della Marchi, le lezioni saranno tenute dalla figlia Stefania Nobile, anche lei condannata per gli stessi reati.

“Nel suo campo è una fuoriclasse e assieme alla figlia ha fatto la storia della televisione”, ha commentato Tittozzi, aggiungendo che Wanna Marchi “è una persona che può insegnare qualcosa di importante, soprattutto a chi opera nel settore delle vendite”.