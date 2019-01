Zaira Nara mozzafiato in lingerie, i suoi fan di Instagram la riempiono di like

BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Da Wanda Nara a Zaira Nara è un attimo. La sorella modella condivide con Wanda la passione per i social network. Anche lei condivide su Instagram video, foto e storie mozzafiato che lasciano a bocca aperta i suoi numerosissimi fan. In una delle ultime immagine caricate, Zaira Nara ha posato in lingerie mostrando un fisico praticamente perfetto.

Chi è Zaira Nara

Zaira Tatiana Nara, oltre ad essere la sorella di Wanda Nara, è una modella e conduttrice televisiva argentina. Nel 2010 è stata classificata, secondo la rivista FHM, la quarantasettesima donna più se*y del mondo.