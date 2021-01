Zaniolo-Madalina Ghenea, Francesca Costa (mamma del calciatore) è contraria alla relazione. La Roma è irritata (Zaniolo in una foto social, Madalina Ghenea in una foto Ansa)

Zaniolo continua a far parlare di se per il gossip. Il calciatore della Roma, tra l’ex Sara Scaperrotta e la presunta nuova fiamma Madalina Ghenea, è finito sulla prima pagina di ‘Oggi’.

La rivista gli ha dedicato la copertina con il titolo ‘La telenovela di Capodanno. Il campione, la top model e la fidanzatina abbandonata… Tutto sul gossip del momento‘.

Zaniolo, avrebbe detto addio a Sara Scaperrotta dopo la gravidanza della ragazza. La Roma avrebbe ‘tifato’ per il loro rapporto

Secondo la ricostruzione della rivista, Zaniolo avrebbe interrotto la relazione sentimentale con Sara Scaperrotta dopo aver appreso della gravidanza della ormai ex compagna.

Effettivamente è lo stesso calciatore ad averlo ammesso attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Ma è proprio qui che il gossip è impazzato perché Zaniolo ha anche parlato dell’inizio di una nuova relazione sentimentale con la modella Madalina Ghenea (ex di Marco Borriello, altro ex calciatore della Roma).

Qui la società giallorossa si sarebbe irritata. Secondo quanto scritto da Alberto Dandolo per Oggi, ed anticipato su Dagospia, la Roma era favorevole alla relazione con Sara Scaperrotta. Addirittura avrebbe ingaggiato un tutor, Antonio Esposito, per sorvegliare la coppia.

Zaniolo, da Sara Scaperrotta a Madalina Ghenea. La Roma e la mamma Francesca Costa non avrebbero gradito

La società giallorossa avrebbe tifato per questa storia d’amore per due motivi. Il primo è che la ragazza non è né una modella, né un’attrice. Quindi non è alle luci della ribalta. Il secondo è che una relazione sentimentale stabile avrebbe reso il ragazzo più tranquillo e lo avrebbe tolto dal centro del gossip.

Infatti da quel momento in poi, sono stati pubblicati tantissimi articoli sulla presunta relazione tra Zaniolo e Madalina Ghenea.

Madalina Ghenea ha smentito la relazione con Zaniolo ed il calciatore ha abbandonato i social

Perché diciamo presunta? Perché secondo il calciatore e la mamma Francesca Costa (che è contraria a questo rapporto) esiste, mentre la Ghenea l’ha smentita categoricamente.

La modella rumena ha diffuso un comunicato firmato dal suo legale dove ha smentito categoricamente la relazione con Zaniolo.

Secondo la Ghenea, si sono visti solamente una volta e lei non si lega a nessuno prima di un anno di frequentazione.

Dopo il comunicato diffuso dalla Ghenea, Zaniolo, tramite l’Instagram della mamma, ha dichiarato di non aggiornare più i suoi social network per dedicarsi unicamente al calcio. Fine di questa storia di gossip? Vedremo… (fonti Oggi e Dagospia).