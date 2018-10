ROMA – La blogger Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, è stata paparazzata con l’attaccante argentino del Manchester City Sergio Agüero.

Zoe Cristofoli che solo qualche tempo fa aveva ufficializzato la fine della storia con Corona a Mattino 5:

“E’ vero, ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un’altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro”.

“Innamorarsi – diceva Zoe a Mattino 5 – è una parola grande, per innamorarsi bisogna coltivare il sentimento ma lui non ha la capacità di fare questo. Dopo questa cosa non mi ha cercato, forse non ha le palle. Una seconda chance? No, non esiste”. Le blogger sembra però non aver perso tempo ed è stata paparazzata dai tabloid inglesi con uno dei calciatori più pagati del pianeta.

(foto Instagram)