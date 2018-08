ROMA – Zoe Cristofoli, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona, ha raccontato al Corriere della Sera i dettagli dell’inizio della loro storia d’amore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due si sono conosciuti a giugno durante il Pitti uomo a Firenze ma inizialmente da parte di entrambi non vi è stato alcun tipo di interesse solo successivamente è scattata la scintilla.

In molti hanno visto questa relazione come un’opportunità per la ragazza, 22 anni, per farsi conoscere e per sfondare come modella ma lei zittisce subito le malelingue: “A me non interessa cosa fa, la sua popolarità. Io ho sempre fatto tutto con le mie gambe. Ho avuto tante occasioni in cui avrei potuto sfruttare persone e non l’ ho mai fatto”.

La Cristofoli ha voluto sottolineare, inoltre, come lei si sia dovuta sempre guadagnare i soldi per mantenersi senza aiuto di nessuno. I soldi, a parer suo, sono fondamentali sì ma solo perché ti aiutano a stare bene e non si ritiene assolutamente malata come direbbe del suo compagno.

La reputazione da “bad-boy” di Corona, comunque, non sembrerebbe toccare la carriera lavorativa della Cristofoli perché secondo le sue convinzioni “il lavoro non deve interferire con la vita privata e soprattutto con i sentimenti”.

In generale, definisce Corona un uomo con la voglia di vivere dentro e, conoscendolo più nel profondo, l’immagine da cattivo ragazzo che gli è stata affidata non centrerebbe molto con la sua vera natura. L’augurio che si fa la fotomodella è che cambi su tante cose, che dia una svolta alla sua vita in positivo: “Io crocerossina? No, si deve salvare da solo, se lo merita”.