Oroscopo del 11 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): eliminare i dubbi.

I pianeti vi spingono a seguire l’intuito, a imboccare una direzione che agli altri potrebbe sembrare inusuale ma non a voi. Siete comunque pregati di eliminare, nel caso ne aveste, qualsiasi dubbio, poiché la saggezza interiore vi porterà sulla strada giusta. Non ignorate l’intuito poiché riguardo a una questione importante vi consentirà di risparmiare tempo e denaro. Amore: in coppia, siete uniti più che mai e felici! Soli: è il momento giusto per dare il via a una storia: in vista non ci sono delusioni per cui lanciatevi senza esitare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com