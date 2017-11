LONDRA – Meghan Markle è un’attrice di successo che presto sposerà il principe Harry. La Markle vanta partecipazioni televisive in telefilm di notevole importanza come Suits, dove ha il ruolo di protagonista, fino a Castle, passando per CSI. La presto sposa del principe è sempre stata molto richiesta dal mondo di Hollywood: l’occasione fa però ghiotto l’uomo e così in queste ore, dalla Rete spunta un video di una particina per la serie televisiva 90210 in cui pratica del sesso orale in macchina.

Già durante Suits erano apparse delle scene hot che avrebbero potuto creare imbarazzo. In questo caso però, la scena è inequivocabile (anche se non si vede assolutamente nulla di proibito). Chissà come reagirà Buckingham Palace alla diffusione del video che, come sempre accade in questi casi, sarà “a macchia d’olio”.