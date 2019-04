CASERTA – Lei lo ha lasciato e lui ha iniziato a perseguitarla, non arrendendosi alla decisione. Poi un giorno l’ha violentata e ha inviato le foto intime della sua vittima ai suoi amici. Per questo motivo un imprenditore edile di Afragola, in provincia di Napoli, è stato arrestato il 30 aprile con le accuse di violenza sessuale, estorsione e stalking.

La denuncia della donna è arrivata lo scorso marzo, dopo un periodo vissuto nel terrore. Da quando lei aveva deciso di lasciare l’ex compagno, la sua vita si è trasformata in un vero e proprio incubo: lui l’ha violentata e ha diffuso le sue foto intime agli amici.

L’uomo non ha mai accettato l’interruzione della relazione e ha iniziato a tempestare di telefonate e messaggi la donna e a minacciarla di inviare agli amici le foto intime se lei non gli avesse restituito il danaro prestato e l’equivalente in soldi dei regali. Non è stato accertato se le foto della donna inviate dall’uomo ai suoi amici siano finite anche on line.