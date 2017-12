LOS ANGELES – August Ames, famosa pornostar, è morta. Aveva solo 23 anni. Ad annunciare la sua scomparsa suo marito, il regista Kevin Moore: “Era la persona più amorevole che io abbia mai conosciuto e per me significava tutto”. Sconosciute le cause della morte.

Fonti vicine alla vita privata dell’attrice hanno rivelato al The Sun di come soffrisse da tempo di una forma di depressione. La stampa americana ipotizza che l’attrice possa aver messo fine alla sua vita soprattutto dopo le recenti accuse online di omofobia.

Soltanto qualche settimana fa, fece discutere la sua decisione di non voler girare una scena con attori che arrivano dal mondo dei film gay per adulti. Le motivazioni del suo rifiuto, come ha scritto la stessa pornostar lo scorso 3 dicembre, erano per ragioni di sicurezza.

“Molte ragazze non vogliono girare con uomini che hanno fatto scene porno gay, per sicurezza. Anche io non voglio. Non metto a rischio il mio corpo, non so cosa facciano nella loro vita privata. Amo la community gay e questo non c’entra con l’omofobia”.

Alcuni ritengono che sia stata la violenza verbale scaturita dai social a spingere la pornostar al suicidio.