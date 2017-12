ROMA – Belen Rodriguez ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si tira su la gonna (apparentemente senza lingerie sotto) e mostra una farfalla finta. Più grande di quella che ha tatuata sull’inguine. Uno scatto che ha fatto impazzire i suoi follower.

Recentemente è uscita la notizia secondo cui alla prossima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe partecipare il padre di Belen Rodriguez, Gustavo. In queste ore infatti sui vari social network e sui vari siti internet, sta girando voce che Gustavo Rodriguez potrebbe presto essere un concorrente del Gf Vip 3. Una notizia che ha fatto storcere il naso a parecchie persone, che non hanno gradito la presenza dei fratelli di Belen Rodriguez all’interno del Grande Fratello Vip 2.

Gustavo sembrerebbe molto felice di approdare al reality show mentre la famosa show girl Argentina Belen Rodriguez, secondo quanto riportato dal sito trashitaliano.it, avrebbe detto: “Se ci va, ci rovina tutti”. Infatti quest’ultima non sembrerebbe affatto contenta che il padre possa entrare nella casa di Cinecittà e secondo alcuni sostenitori potrebbe fare di tutto per non mandarlo in diretta televisiva.