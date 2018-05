XUZHOU – Due studenti di 16 anni hanno prima ammazzato barbaramente un cane e poi hanno bruciato vivi i suoi dieci cuccioli. E’ accaduto in Cina nella città di Xuzhou: le immagini di questa ennesima crudeltà compiuta sugli animali è stata diffusa sulle chat locali [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, – Ladyblitz clicca qui – Cronaca Oggi, App su Google Play ] e sono state condannate anche dalle associazioni animaliste locali.

Malgrado quanto accaduto, i due ragazzini se la sono cavata con un avvertimento verbale da parte degli insegnanti del loro istituto superiore. La notizia è stata divulgata dal gruppo Pets Adoption Center, che ha ricevuto segnalazioni dai residenti della città cinese.

La segnalazione era accompagnata da un video della durata di circa cinque minuti, diventato virale dal 16 maggio. Nel filmato si vedono i due ragazzi della No. 13 Middle School della provincia di Jiangsu, che prendono a calci un cucciolo visibilmente terrorizzato. Quindi gli versano della benzina addosso e gli danno fuoco.

Uno dei due 16enni afferma che uno dei cani lo avrebbe morso. Probabilmente, come rivela da Peta Asia al Daily Mail, si tratterebbe della mamma dei cuccioli. La Xuzhou Middle School ha comunicato di aver costituito un gruppo formato da insegnanti, che sta conducendo un’inchiesta sulla questione. “Abbiamo contattato gli studenti e i loro genitori e abbiamo dato loro degli avvertimenti verbali. Gli studenti hanno espresso il loro profondo rammarico e le loro sincere scuse per gli errori commessi” si legge nel comunicato. Secondo Beijing News invece, decine di residenti locali si sono poi radunati all’esterno della scuola e delle case degli studenti coinvolti per chiedere che venissero incriminati.

La Polizia di Quan Shan ha pubblicato un avviso su in cui assicura che sulla vicenda è stata inaugurata un’indagine. Su Weibo, l’equivamente cinese di Twitter, è stata pubblicata una foto che mostra i resti bruciati dei cuccioli di cane. La foto è sconsigliata ad un pubblico sensibile.