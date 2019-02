CREMONA – Il fidanzato, di qualche anno più grande di lei, le aveva chiesto di girare per lui un video erotico. Non poteva immaginare che quelle immagini, in cui appare nuda e si tocca, potessero diventare virali sui social network e pure su un sito per adulti. Per questo una studentessa di 17 anni, che frequenta un istituto professionale a Cremona, ha sporto denuncia.

Le immagini sono state rese pubbliche quando i due si sono lasciati: il suo ex le aveva inoltrate ad alcuni amici. Lei l’ha saputo e per la vergogna da una decina di giorni non esce di casa e non vuole andare neppure a scuola.

Intanto, grazie alla collaborazione della polizia postale, il filmato è stato rimosso dal sito YouPorn dov’era stato postato.