ROMA – La pratica di creare i DeepFakes, video per lo più pornografici, in cui la faccia della protagonista è stata sostituita digitalmente con quella di una attrice famosa, si è diffusa a dismisura.

C’è chi su Reddit ha creato una app specificamente progettata per permettere agli utenti di creare questi porno fake. Tutti gli strumenti di cui qualcuno ha bisogno per creare questi video sono gratis, disponibili rapidamente e sono accompagnati da un set di istruzioni perfette per accompagnare i novizi nei primi passi del processo.

Ovviamente non basta avere una foto qualunque per realizzare questi filmati e il software in questione è abbastanza complicato da non permettere a chiunque di tirare fuori deepfakes come piovesse.

Pensate a cosa altro si può fare con questa tecnologia e pensate a come potrebbe influenzare anche la politica, ad esempio, se utilizzata per cambiare il discorso di un politico, o per creare un finto filmato con qualcuno di famoso per screditarlo.