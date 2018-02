ROMA – Dele Alli, talentuoso centrocampista del Tottenham e prossimo rivale della Juventus negli ottavi di Champions League, è protagonista nelle ultime ore di un video a luci rosse della durata di 12 secondi pubblicato sui social.

Nella clip, una ragazza, che non è la sua fidanzata, gli pratica sesso orale. Il calciatore e il club non hanno commentato, ma sono stati attivati gli avvocati. Ha tutta l’aria di essere una vendetta nei confronti di Alli la pubblicazione della clip pornografica, già diventata virale sui social. Pur non commentando l’accaduto, secondo la stampa inglese l’attaccante degli Spurs ha già attivato i suoi legali.

Caroline McAteer, direttrice della Sports PR Company, ha dichiarato al ‘Daily Star Online’: “I nostri avvocati si stanno occupando della faccenda. Non ci sono prove che sia il mio cliente”.

Una tesi, questa, difficilmente sostenibile: sebbene il video amatoriale, facilmente trovabile su Twitter, sia un po’ sgranato, non paiono esserci dubbi sull’identità del protagonista.