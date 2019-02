Dottoressa al paziente malato di cancro: “O fai sesso con me o non ti curo”

ROMA – Una dottoressa fa sesso con un paziente malato di cancro. Poi lo minaccia: “O stiamo insieme o non ti curo…”. Tutto è successo in Canada. La dottoressa Theepa Sundaralingam, 37 anni, è stata riconosciuta colpevole, costretta a pagare un risarcimento al paziente e radiata dall’albo.

“Se avessi detto che avevo fatto sesso con il mio oncologo mi avrebbero detto che ero un latin lover – ha raccontato il paziente in Tribunale – Ma non sono quel tipo di persona e mi sono sentito in colpa, a disagio ed emotivamente maltrattato”.

E ancora: “Ero fisicamente emaciato ed emotivamente esposto e la fine di una relazione mi ha sconfitto. Ciò che ha aggravato questo bilancio è stato il suo rifiuto di continuare a fornire assistenza medica”.