NEW YORK – Emily Ratajkowski in giro per le strade di New York in biancheria intima DKNY e con il cane al guinzaglio. La modella, per la passeggiata indossa solo lingerie di pizzo ed ha i capelli sciolti. Gli ignari passanti (il video è stato diffuso lo scorso marzo ed è tornato virale in queste ore) osservano sbigottiti: d’altronde non capita di certo tutti i giorni di vedersi passare accanto una delle celebrity più sensuali del momento, e per di più senza quasi nulla addosso nonostante le temperature invernali.

La Ratajkowski è in intimo: indossa un reggiseno nero a balconcino in tessuto di pizzo, culotte coordinate e un paio di stivaletti abbinati. La campagna dal titolo #GoodMorningDKNY parte con Emily che dorme tra le lenzuola bianche. A svegliarla è il suo cane. Pochi secondi per infilarsi quello che serve per portare a spasso il cane ed Emily scende le scale di casa sulle note della nota “How d’ya like your eggs in the morning”.

Oltre al video, della Ratajkowski si parla per un video Instagram nel quale, fasciata in uno striminzito costume nero, balla in modo molto sexy raccogliendo più di 5 milioni di clic. La Ratajkowski ha dato poco lanciato la sua linea di costumi Inamorataswin ed ha deciso di essere testimonial di se stessa pubblicando le foto scattate durante il Thanksgiving in Nicaragua. Abbinato al video e al lancio del costume, la modella posta però anche una foto in cui appare nuda. Insomma, Emily non riesce a trattenersi e manda ancora una volta in visibilio i suoi fan, postando nuda anche quando promuove costumi.