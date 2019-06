ROMA – Eva Henger è molto attiva sui social e spesso pubblica foto che la ritraggono in pose provocanti. E’ accaduto due giorni fa con una foto che la ex attrice a luci rosse ha pubblicato su Instagram, e che la ritrae completamente nuda. La foto mostra l’ex isolana seduta sul letto, tra le coperte, completamente senza veli. Molti utenti hanno sottolineato che la Henger, nonostante i suoi 46 anni, vanta un fisico perfetto e potrebbe fare invidia a tante giovanissime ragazze.

Tra coloro che hanno lasciato un commento alla foto c’è anche Massimo Boldi, che ha scritto: “Superlativa”. Un altro utente sembra non accontentarsi e le chiede: “Facci vedere di più”. Fino ad ora lo scatto ha raccolto la bellezza di 89mila like e più di mille commenti. Un vero successo per Eva Henger. (fonte INSTAGRAM)