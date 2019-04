ROMA – Federica Pellegrini è in grande forma. La nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero, è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. La Pellegrini è anche una delle sportive italiane più seguite sui social network. Nelle ultime due foto che ha caricato, indossava dei costumi che valorizzavano al meglio il suo fisico mozzafiato.

Federica Pellegrini, foto mozzafiato su Instagram: fan la riempiono di complimenti.

La Pellegrini ha caricato questa foto su Instagram aggiungendo la seguente didascalia:

“Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te.

(Proverbio Africano) 😍😍❤️ #mondaymotivation #mondaymorning #mondaymood”.

Fuori dalla tv, dentro la vasca.

Federica Pellegrini si racconta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo aver concluso la sua prima stagione da giudice di Italia’s Got Talent ed essere rientrata in vasca: “Ora sono nel pieno degli allenamenti, a Livigno: mattina in acqua e pomeriggio in palestra o ancora in acqua”, spiega Pellegrini, che ha già in testa la road map dei prossimi mesi: “A maggio ci saranno tantissimi meeting italiani, poi a fine giugno il Settecolli di Roma e da lì a tre settimane si parte per i mondiali in Corea”.

Ma l’obiettivo più grande resta la qualificazione a Tokyo 2020. Dopo l’oro iridato di Budapest la veneta racconta di aver “concluso tutti i miei alti obiettivi.

Dopodiché ho deciso comunque di andare avanti per cercare la qualifica alla quinta Olimpiade”. In giro c’è un’erede? “A livello internazionale lo è stata forse la Ledecky ma lei non è propriamente una duecentista. A livello italiano nei 200 un’altra Federica non è ancora nata”.

Fonte: Ansa e Circo Massimo su Radio Capital.