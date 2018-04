ROMA – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, è apparsa in una foto in topless e i fan l’hanno accusata di aver esagerato.

La De Lellis colpisce ancora. Non è infatti la prima volta che appare in topless. La fashion influencer scatena polemiche per questa foto scattata durante un safari in Africa. Con lei, l’inseparabile fidanzato Andrea Damante. In mezzo alla natura, Giulia sfoggia una magliettina che scopre praticamente il seno a metà.

Per i fan però, oltre a chi le fa i complimenti, la De Lellis “ha esagerato”. Lo scatto ha attirato 300mila like e quasi 7mila commenti. Tra le critiche c’è chi ha scritto: “Hai esagerato”, “A sto punto vai nuda”. E c’è chi lancia una frecciatina a Giulia: “This is silicone!” Si tratta di un’affermazione che lascia indifferente la La De Lellis, che in una vecchia intervista ha dichiarato di esserselo rifatto.