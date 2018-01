ROMA – Si chiama Giulia Farfalla e, a dispetto del nome italiano, è tedesca ed è finita in copertina di Playboy Germania. Logico, visto il suo fisico. Meno, se si pensa che Giulia è nata 21 anni fa come Pascal Radermacher ed è un trans, il primo a finire sulla prima pagina del magazine hot più famoso del Paese (e del Mondo). La Farfalla è anche in prima linea nella lotta per il diritto all’autodeterminazione del sesso fin da bambini (lei ha scoperto di sentirsi donna a 8 anni e la madre l’ha aiutata nel suo precoce percorso), mentre l’editore di Playboy tedesco Florian Boitin cavalca l’opposizione “a ogni forma di esclusione e di intolleranza”.