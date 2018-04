TRURO – A Truro, Cornovaglia, un uomo ha stuprato la figlia 14enne e, per 16 anni, ripetutamente violentato la moglie.

L’uomo è stato accusato di aver fatto sesso con la figlia, dopo averle spiegato che doveva prepararla al matrimonio. In tribunale, il 30enne ha negato di aver commesso i 14 reati che si sarebbero verificati tra la fine degli anni ’90 e il 2013, riferisce il Mirror.

Il PM Heather Hope ha dichiarato:”L’abuso psicofisico è stato tale che la moglie si sentiva inutile e nessun altro l’avrebbe voluta accanto”. “In un’occasione era seduta per terra in camicia da notte, quando lui si è avvicinato e lei aveva detto di non voler fare sesso. L’uomo l’ha spinta sdraiata sul pavimento e violentata”.

Dopo lo stupro, la moglie è rimasta incinta e una volta partorito, il marito ha ripreso gli abusi. Ha riferito il PM che le faceva “bere gran quantità di vino e sidro e poi la costringeva a praticare sesso orale. Alla fine accettava passivamente”. Per umiliare ulteriormente la donna, sembra che abbia intagliato una carota a forma di pene e l’abbia utilizzata per simulare un rapporto sessuale. La donna ebbe un crollo psicofisico, i figli la videro mentre, seduta sul pavimento della cucina, si tirava dei ciuffi di capelli.

Parlando della figlia dell’imputato, Hope ha affermato che prima di stuprarla, l’abuso è iniziato con un rapporto orale, scrive il Daily Mail. “Gli episodi si sarebbero verificati ripetutamente e il padre le avrebbe detto che era perfettamente normale, faceva esperienza per quando si sarebbe sposata”. “Il padre era geloso delle relazioni che aveva con i contanei e in un’occasione la ragazzina si svegliò scoprendo che la stava violentando. Per renderla più compiacente, alla figlia somministrava droghe e alcol”.