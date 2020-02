ROMA – Una bimba è stata stuprata in una ambasciata a New Delhi, in India. La bimba di appena 5 anni vive nell’ambasciata coi genitori, dove il padre lavora nel personale delle pulizie, e per la violenza è stato arrestato un autista di 25 anni.

A riferire la notizia è la Bbc, che scrive che l’uomo è stato arrestato con l’accusa di avere stuprato una bambina domenica 2 febbraio, dopo che i genitori della vittima hanno sporto denuncia alla polizia.

La bambina è in condizioni stabili. La famiglia vive nell’ambasciata, dove il padre lavora nel personale delle pulizie. Secondo la polizia, l’accusato, un autista, non è impiegato della sede diplomatica. (Fonte ANSA)