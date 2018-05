LOS ANGELES – “Le domeniche sono fatte per il nudo”: con questa didascalia Ireland Baldwin ha postato una nuova foto in déshabillé in spiaggia.

Si tratta dell’ennesimo scatto senza veli per la modella americana, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin. Questa volta a firmare la foto in bianco e nero postata su Instagram è stato il fotografo Tyler Kandel.

La modella, 22 anni, non è mai stata spaventata dall’idea di mostrarsi nuda. In un post su Instagram pubblicato nel 2017 scriveva: “Ecco come sono, prendere o lasciare. Non mi farò criticare perché sono pallida o non sono magrissima. Non passerò ore su photoshop per cambiare come sono davvero. Non mi annienterò per somigliare a qualcun altro. Voglio essere vera il più possibile con chiunque mi segue perché, ad essere onesta, quale sarebbe lo scopo dei social media se non quello di farti apparire come sei davvero?”.

Di recente Ireland Baldwin aveva posato nuda anche per Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), l’associazione internazionale per la difesa degli animali, come la madre Kim Basinger anni prima, unendosi così ad una lunga lista di celebrità (tra cui suo padre, Alec Baldwin, e la matrigna, Hilaria Baldwin, nonché Gillian Anderson, Alicia Silverstone e P!nk, ma anche l’italiana Elisabetta Canalis) che hanno collaborato con la Peta e con i suoi affiliati internazionali per promuovere uno stile di vita rispettoso verso gli animali.