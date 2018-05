ROMA – Kim Kardashian appare senza vestiti in una foto postata sul suo profilo Instagram. La webstar [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play che ha un profilo da 111 milioni di follower appare in una posa molto sexy e si mostra completamente senza veli, nascondendo però le sue grazie per evitare la censura del social.

Nello scatto ha le braccia incrociate sul petto che vanno a coprire le parti intime: da quando è stata postata ha guadagnato circa due milioni di like. Il vero motivo del post è la promozione del profumo KKW Beauty: chissà se la strategia di marketing scelta sia stata efficace oppure no. Essendo lei molto abile a manipolare a suo favore il web, c’è da credere ce il ritorno in termini di vendite ci sia eccome.

Kim, in questi giorni sta promuovendo la sua nuova fragranza, il cui packaging richiama proprio le sue rotondità.