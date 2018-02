ROMA – Malena la Pugliese, al secolo Filomena Mastromarino, stella italiana del cinema per adulti scoperta nel 2016 da Rocco Siffredi, ripercorre in un’intervista al periodico Entertainment Illustrated, l’esperienza sul set della prima serie di Suburra, durante le riprese di un’orgia con 30 ragazze, scena diventata cult tra gli amanti dei cameo.

La 35enne attrice hard racconta: “Michele Placido, come artista, è una vera macchina da guerra. Abbiamo girato dalle 17 del pomeriggio, fino alle 7 del mattino dopo. È stata un’esperienza molto bella, un primo contatto con una produzione molto differente dalla pornografia”.

Sul magazine dedicato all’intrattenimento in tutte le sue forme, Malena la Pugliese illustra la propria attività in merito: reality, tv, cortometraggi e tanti progetti crossmedia. I progetti dell’attrice prediletta dal leggendario Rocco Siffredi camminano infatti paralleli ai successi nella cinematografia internazionale per adulti: “Più storytelling”, dice Malena la Pugliese a proposito delle innovazioni del cinema per adulti. “Uomini e donne rimpiangono la parte più coinvolgente ed eccitante, rappresentata dalla situazione. Potrebbe essere lo strumento in grado di appassionare spettatrici e spettatori”.