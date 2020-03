Malena la pugliese: “E’ un mese che non lo faccio. Conte? Non mi piace, ma delle mie amiche…” (foto Instagram)

ROMA – “L’altro giorno ho detto a Rocco: non ci crederai ma l’ultimo che ho preso è proprio il tuo sul set. Ormai è passato quasi un mese, eravamo a Budapest alla fine di febbraio. Ci siamo messi a ridere, ma alla fine è quasi un mese che non lo faccio. Tutte le produzioni sono bloccate”. Parole di Malena Mastromarino, detta Malena la pugliese, a La Zanzara su Radio 24.

“Dopo le scene girate con Rocco – racconta Malena – ho fatto appena in tempo a rientrare in Puglia ed ho chiuso le gambe con la serranda. Qui vivo con mia madre, che devo fare? L’ultima volta che l’ho fatto è stato per completare un film a tre con Rocco e Martina Smeraldi. Erano le ultime scene da fare”.

I conduttori le chiedono se in questo periodo di isolamento trova il tempo per “toccarsi”? “Ma certo. Ma non riesco a farla da sola, dev’essere condivisa, e allora ieri mi sono fatta una bella videochiamata con un mio amico e gli ho detto: guardami adesso. Ma non lo faccio tutti i giorni, non sono seriale. Perché ho sempre questa fissazione che devo essere guardata. Non mi tocco da sola, ho bisogno di qualcuno che mi guarda. Oppure faccio un video e lo mando a qualcuno che in quel momento non può guardare. Ma la cosa indispensabile è essere guardata”.

E quando tornerà la vita normale? “Sono fortemente preoccupata, perché i miei sc**amici sono già scatenati con messaggi pazzeschi. Quindi mi sa che quando torneremo tutti alla vita normale, io dovrò rinchiudermi e scomparire”. Ma quanti ne ha di questi amici così intimi? “Due o tre con cui periodicamente…non vario molto”.

Sugli orgasmi l’attrice ammette: “Ho fatto un video che sta spopolando. Facendolo alla maniera classica arrivo al punto massimo dell’eccitazione, riesco anche a venire, però poi sento che c’è qualcosa che mi manca e quindi va completato l’atto. Se voglio avere l’orgasmo più completo e coinvolgente… lo devo prendere dietro”. E sul set? “Beh, devo dire che se ho un partner molto coinvolgente e non ci sono molte interruzioni, succede”.

Infine si parla di politica, lei che è stata una renziana convinta prima di approdare nel mondo dei film a luci rosse. Sul premier Conte però è convinta: “A me non arrapa. Ma ho un gruppo Telegram di ragazze, le Malenite. Ovviamente abbiamo il divieto di mandare foto e quant’altro. E devo dire che loro sono tutte fan di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille”. (fonte LA ZANZARA)