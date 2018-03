ROMA – Marika Baldini manda in tilt i suoi social con degli scatti con la maglia della Roma che lasciano pochissimo all’immaginazione.

Chi è Marika Baldini

Gli inizi di Marika Baldini sono spiegati molto bene nel video YouTube che trovate in fondo all’articolo. La prima trasmissione televisiva a puntare su di lei è stata “La Vita in diretta” su Rai 1. Nel 2009, Marika Baldini lavorava come cubista e fotomodella e aveva già posato per riviste importanti come Panorama.

Successivamente ha continuato la carriera di fotomodella e ha preso parte al reality show sulle reti Mediaset “Tamarreide”, condotto da Fiammetta Cicogna.

Marika Baldini è una tifosa sfegatata della Roma e non si perde una partita dagli spalti

dello Stadio Olimpico.

Da YouTube.