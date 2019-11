REGGIO EMILIA – Il portiere della Reggiana Matteo Voltolini è finito nella bufera per un video amatoriale che è diventato virale su Whatsapp a sua insaputa e contro la sua volontà. Nel filmato, che dura appena quindici secondi, si vede il portiere che fa sesso con una ragazza nel bagno di una discoteca.

La Reggiana ha deciso di sospenderlo per una settimana per farlo riprendere da tutto questo polverone mediatico che si è abbattuto su di lui e per invitarlo ad essere più responsabile in futuro. I calciatori devono astenersi da comportamenti fuori dal campo che potrebbero danneggiare l’immagine del club.

Stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, Voltolini si sente tradito nella sua privacy, e ora si appella alla legge che punisce chi – dopo aver realizzato o sottratto – invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate (le pene prevedono la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro) (fonte Il Corriere dello Sport).