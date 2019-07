LOS ANGELES – Dopo essere stata la scarpa d’oro dell’ultimo Mondiale Femminile, Megan Rapinoe si è presa la scena anche durante la premiazione degli sportivi dell’anno. Il bomber della Nazionale Americana Femminile di calcio, che ha segnato anche un gol nella finalissima contro l’Olanda, si è presentata alla consegna dei premi Espy con un look che lasciava pochissimo all’immaginazione.

La Rapinoe si è vestita completamente di nero con una giacca, senza maglia e intimo sotto, infilata dentro a dei pantaloncini. Non appena è stata chiamata sul palco, ha mostrato il suo seno in mondo visione e ha baciato la sua compagna Sue Bird in diretta tv.

Il suo siparietto hot non è passato inosservato ed il giorno dopo nessuno ha parlato degli altri atleti premiati ma solamente di lei.

La fuoriclasse della Nazionale Americana ha “dichiarato guerra” a Donald Trump ed è stata soprannominata “The new American flag” dai suoi fan.

Non è solamente una giocatrice di calcio, Megan Rapinoe è diventata una icona della lotta contro le disuglianze e le discriminazioni di qualsiasi tipo, specialmente nei confronti della comunità LGBTQ (composta da persone discriminate per il loro orientamento sessuale). La Rapinoe critica da sempre le politiche di governo di Donald Trump ed è una delle sue nemiche più feroci insieme alle stelle di colore della NBA (LeBron James in prima fila).

Donald Trump ha deciso di rispondere alla Rapinoe ‘snobbando’ la finale dei Mondiali di calcio femminile, a Lione, dove la Nazionale femminile statunitense si è portata sul tetto del mondo per la quarta volta nella sua storia. La delegazione della Casa Bianca è stata di basso profilo ed è stata guidata dalla vicesegretaria al commercio Karen Dunn Kelley.

Il video da YouTube con Megan Rapinoe che mostra il seno e bacia la compagna Sue Bird, in diretta tv, durante la consegna dei premi Espy per le eccellenze sportive dell’anno.