LONDRA – La moglie di un ex calciatore famoso è stata sorpresa mentre faceva sesso con un poliziotto in un’auto. Il tradimento è avvenuto in Scozia e ora l’agente, che è il comandante della Divisione di Edimburgo, è finito sotto indagine insieme alla donna. Entrambi infatti sono accusati di atti osceni il luogo pubblico. Il nome della donna e soprattutto del famoso marito non è stato reso noto, ma si sa che ha giocato in grandi club scozzesi.

Il poliziotto e la moglie dell’ex calciatore si sarebbero conosciuti in una palestra e avrebbero iniziato a frequentarsi di nascosto. Anche in questa occasione i due erano usciti in segreto, ma hanno consumato rapporti prima in un parco pubblico e poi nella loro auto, dove però sono stati scoperti. Fonti di polizia hanno riferito: “Stiamo indagando sulle accuse di potenziale criminalità nei confronti di un ufficiale e sarebbe inopportuno commentare ulteriormente”.