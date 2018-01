ROMA – Molestie alla ragazza in topless: lei lo prende a pugni in faccia. Brutta figura mondiale e schiaffoni per nulla metaforici in faccia per un molestatore anonimo. In Nuova Zelanda, durante il Rythm & Vines Festival a Gisborne, lì siamo in piena estate, una ragazza che girava a seno nudo impreziosito da perline colorate è stata toccata sul sedere da un buontempone che poi è tornato a sedersi come nulla fosse.

La ragazza (si chiama Madeline Anello-Kitzmiller) e una sua amica hanno fatto invece dietrofront, hanno individuato il tipo prima di dargli una lezione. La ragazza in topless l’ha riempito di schiaffi, l’amica gli ha rovesciato il drink in testa. Qualcuno ha ripreso la scena col telefonino, il video è diventato immediatamente virale.

I commenti, com’era prevedibile, sono stati quasi tutti di complimenti alla ragazza, il molestatore ha fatto la figura del fesso. Altrettanto prevedibili, qualche distinguo, il solito “se l’è cercata”, perché se vai in giro (s)vestita a quel modo…