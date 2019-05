ROMA – La bambina nasce in auto: sua mamma non riesce ad arrivare in ospedale. Accade nello Stato americano del Nevada: protagonista è Rudia Napier, una donna incinta del suo quarto figlio. Andando in ospedale per una visita pre parto, la donna partorisce durante il tragitto dopo aver inziato ad avere le doglie. Jolee Lavergne è venuta al mondo in pochi minuti e mentre il marito guida la’uto di famiglia, con gli altri tre figli seduti sul sedile posteriore dell’auto.

Credendo che fosse un tranquillo viaggio verso l’ospedale, il figlio maggiore di 10 anni viene incaricato dal padre di filmare l’evento. Nel tragitto, la donna entra in travaglio: il padre comincia ad incoraggiare la moglie mentre il figlio continua a riprendere tutto. Il papà, oltre ad incoraggiare la moglie rassicura i tre figli, sicuramente spaventati dall’evento.

Alla fine tutto va per il meglio ed ora a tutta la famiglia resta il ricordo, indelebile, di questo parto avvenuto in macchina. La bimba viene al mondo in pochissimo tempo. La donna la stringe subito a sé mentre il papà continua il suo tragitto verso l’ospedale. Mamma e figlio ora stanno bene: il video del parto è stato condiviso su Facebook ed ha fatto il giro del mondo. A quanto pare, dopo aver visto il video, in molti si sono attivati per l’acquisto di un minivan che possa permettere alla numerosa famiglia di viaggiare più comodamente.

Fonte: Leggo