PHILADELHIA – A Nicki Minaj esce fuori un seno sul palco [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Succede domenica 2 settembre mentre si esibisce al Made In America Festival di Philadelphia in Pennsylvania.

Nicki, 35 anni, perde il controllo del suo minuscolo costume di velluto: il vestito si apre e lei mostra il seno per qualche istante ai suoi fan. La cantante recupera in pochissimo tempo, si ricopre, e continua a cantare e a muoversi come prestablito dalla coreografia.

Oltre al seno, come mostrano le immagini Instagram postate dai fan che seguono, a Nicki sono spuntate anche le mutandine: l’abito infatti, oltre ad essere troppo stretto era troppo corto. Poi, dopo questi incidenti, come scrive il Daily Mail, il concerto è proseguito senza ulteriori problemi.

La Minaj è salita sul palco dopo aver annunciato di aver annullato le date nordamericane del suo tour. I motivi che hanno portato alla cancellazione sarebbero legati alle vendite molto basse dei biglietti. La cantante ovviamente nega questa versione e spiega di aver annullato le date a causa del poco tempo avuto per fare le prove, a poche settimane dall’uscita di “Queen”, il suo nuovo disco.