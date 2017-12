“POST SERIO che vi chiedo di far girare:

I prebenisti credono che chi mi segua sia un fascista cattivo o semplicemente un morto di figa, ho già avuto dimostrazione del fatto che si sbaglino, insieme abbiamo trovato lavoro a decine di italiani in quella fascia d’età in cui sembrava ormai impossibile, abbiamo comprato libri a bambini che non so senza di noi come avrebbero fatto, abbiamo comprato una carrozzina per i ragazzi disabili e un letto elettronico per un malato di SLA.

Abbiamo già fatto tanto, ma oggi vi chiedo un altro sforzo, soprattutto a chi non ha partecipato alle prime operazioni.

Sol.id la Onlus di cui faccio parte ha già regalato 4 ambulanze all’ospedale di Damasco, ora vogliamo fare qualcosa per i bambini di Aleppo, vogliamo dare il via alla ricostruzione di una strutturata per la loro istruzione, per farli giocare, per farli sentire di nuovo bambini.

Bambini che non scapperanno e che non verranno a cercare gloria in Europa, ma che da grandi si alzeranno le maniche e ricostruiranno uno dei paesi più belli del mondo, la Siria.

Mi rivolgo soprattutto a voi che ogni giorno mi offrite, cene, caffè, regali, kebab, aperitivi e qualsiasi genere di cosa, oggi il vostro caffè lo accetto volentieri, i soldi che vi ho fatto risparmiare usateli per un piccolo contributo a Sol.id, con bonifico o Pay Pal. Mi rivolgo anche alle tante piccole aziende che spesso mi scrivono di volermi pagare per sponsorizzare prodotti dietetici, t-shirt, costumi, assorbenti con le ali, yogurt che stimolano l’intestino, vibratori, occhiali da sole e qualsiasi cosa che io quasi mai ho accettato, siccome in Siria a Gennaio o Febbraio ci andrò anche io a portare i nostri contributi, mi farebbe piacere portarvi (i vostri prodotti)con me, per quei giorni intendo accettare qualunque collaborazione e i miei post avranno più visibilità, cosa molto importante per voi e il mio compenso lo donerò alla causa siriana. Siamo tanti e insieme possiamo fare veramente tanto, so che non mi deluderete”.