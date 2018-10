ROMA – In occasione dell’uscita del suo nuovo album, intitolato Playlist, il rapper Salmo ha deciso, con un’idea curiosa e unica nel suo genere, di aprire un canale su PornHub, la più nota piattaforma di contenuti porno al mondo.

Salmo è dunque da oggi su Pornhub con un canale ufficiale dedicato, all’interno del quale è stato inserito un unico contenuto video in esclusiva. La breve clip mostra un ragazzo intento a masturbarsi sulle note di “Ho Paura di Uscire“, una delle nuove canzoni incluse nel disco.

Non è la prima volta che la piattaforma a luci rosse dimostra il suo interesse per il mondo della musica, in passato PornHub aveva infatti lanciato molte iniziative musicali. La più recente è stata la collaborazione con Kanye West, direttore creativo della prima edizione dei Pornhub Awards. Ma è la prima volta in cui un artista italiano affida una campagna promozionale per un intero disco a PornHub.