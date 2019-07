Sarah Jessica Parker: “Sono stata molestata sul set di Sex and the City”

ROMA – Intervistata da National Public Radio, Sarah Jessica Parker, l’attrice di Sex and the City, ha rivelato di essere stata molestata sul set e che ha chiesto ai produttori di intervenire altrimenti se ne sarebbe andata dalla serie:

“Credo che non importi quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l’uomo che si comportava in modo inappropriato”.

“Ne ho parlato con il mio agente, che l’ha poi comunicato ai produttori”, ha raccontato Sarah Jessica Parket. E il suo agente intervenne, e si fece sentire con la produzione: “Disse loro: ‘Se continua così, lascerà lo show… le ho mandato un biglietto, un biglietto di sola andata per lasciare la città e non tornerà più’. In poche ore, cambiò tutto”.

Fonte: National Public Radio.