STRASBURG – A Strasburg in Virginia, sei volontari dei vigili del fuoco sono stati arrestati per aver fatto sesso di gruppo, ad aprile, con una 17enne ubriaca e aver diffuso sui social il video.

La ragazza era stata portata in diversi luoghi racconta il Messaggero – a casa di uno di loro, in un hotel, nella caserma dei pompieri – per consumare una serie di rapporti sessuali. Pur essendo avvenuto ad aprile, nel fine settimana la polizia statale della Virginia ha fatto scattare le manette ai polsi di Fabian Sosa, 25 anni, Dale King, 36, Andrew Key, 24, Christopher Pangle, 32, Bradly Marlin, 21 anni, e Nathan Hirschberg, 26.

Alla luce delle indagini svolte, l’accusa nei loro confronti non è stata di stupro ma di istigazione a delinquere su un minorenne, reato che prevede una pena massima di 12 mesi in carcere e una multa di 2.500 dollari. A punire con questo reato sono coloro che consumano rapporti sessuali consensuali con un minore che abbia 15 anni o più.

La ragazza, che ha raccontato di essere molto ubriaca quella sera, sostiene che con almeno uno dei sei uomini incriminati il rapporto sessuale non era stato consensuale. A parlare della vicenda è anche la madre della giovane: secondo la donna, molte immagini del filmato mostrerebbero la figlia intimidita dai vigili del fuoco e fortemente ubriaca. Il servizio pubblicato dall’emittente Fox 5: