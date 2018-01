ROMA – Sora Aoi, giapponese di 34 anni, è una star del cinema hard in Cina. Come racconta il tabloid britannico Sun è un po’ attrice porno e un po’ “maestra” di educazione sessuale per una intera generazione di uomini.

La popolarità di Sora Aoi è dovuta principalmente all’esplosione di internet in Cina e al tabù del sesso, che determina sul web una enorme fruizione di contenuti pornografici. Emersa nei primi anni 2000, è stata protagonista di decine di film porno. E ha saputo costruire una grande immagine mediatica, soprattutto attraverso i social.

Quando nel 2010 entrò su Twitter, vietato da Pechino, i fan cinesi fecero di tutto per aggirare la censura. Sette mesi dopo, Sora Aoi rese la vita dei suoi fan più semplice aprendo un account su Weibo che arriverà alla cifra record di 18 milioni di follower. Nel 2011 l’addio al porno: si ricicla come attrice televisiva e cantante.

Poche ore fa, la ex star dei film per adulti, ha annunciato via Weibo il suo matrimonio col dj cinese Non, generando un fiume di reazioni dei suoi ammiratori. Tra i cybernauti che dicono di avere il cuore spezzato quelli che invece promettono di amarla per sempre perché “siamo cresciuti con i suoi film”.