MADRID – In un grosso macello della regione di Castiglia e León che rifornisce di carne un vasta area della Spagna, gli agnellini vengono lanciati in aria come oggetti. Questi poveri animali vengono anche presi a calci e decapitati per la macellazione senza essere prima storditi.

Queste brutali scene di violenza gratuita sono state diffuse dall’organizzazione animalista Equalia. L’associazione vorrebbe introdurre nei macelli delle telecamere di sorveglianza che monitorino i comportamenti per capire quello che accade all’interno dei macelli.

Le brutali scene sono state riprese da un telecamera nascosta. Girate in un centro per la macellazione a Segovia, a nord-ovest di Madrid, mostrano gli animali uccisi brutalmente e in sequenza senza usare mai la pistola stordente prevista dalla legge.

La pistola viene usata per impedire che gli animali soffrano troppo. Le immagini mostrano inoltre che le macchine a cui sono appesi gli agnelli sono lasciate incustodite per molto tempo, azione che prolunga la tortura sugli animali.

In una parte del video si vede un dipendente che parla al telefono con l’animale appeso, senza preoccuparsi del fatto che l’animale sia ancora vivo. Equalia denuncia che queste pratiche spiegando che “contravvengono alle norme europee sul benessere degli animali e mettono in dubbio il rispetto della sicurezza alimentare”.

“Crediamo che sia necessario che, per legge, vengano introdotti controlli video in queste strutture per prevenire i casi di crudeltà come quelli visti nel video, garantire una maggiore sicurezza per i lavoratori e la trasparenza per i consumatori”, ha spiegato il portavoce di Equalia. Per vedere video, sconsigliato ad un pubblico sensibile, copia questo indirizzo: https://www.facebook.com/EqualiaONG/videos/333109280822137/