Wanda Nara come Sharon Stone, incidente durante diretta Instagram

MILANO – Gaffe social per Wanda Nara durante una diretta Instagram prima del programma televisivo “Tiki Taka” in onda sulle reti Mediaset e condotto da Pierluigi Pardo. La compagna di Mauro Icardi ha girato un video dove faceva il verso a Sharon Stone ma, durante la diretta Instagram, non si è accorta dello spacco eccessivo del suo vestito. Particolare che invece non è passato inosservato ai suoi follower che hanno fatto lo screenshot della sua diretta Instagram diffondendo le foto sui social network fino a farle diventare virali.

Wanda Nara deve trovare un’altra squadra al compagno Mauro Icardi.

E’ un periodo molto delicato per Wanda Nara. Oltre ad essere la compagna, è anche l’agente di Mauro Icardi. Il futuro dell’argentino è sempre più incerto. Per Luciano Spalletti è diventato la riserva di Lautaro Martinez ed anche il futuro tecnico, Antonio Conte, sembra non considerarlo necessario. Conte avrebbe avallato la scelta dell’Inter di cederlo al termine della stagione.

Dove può andare? Non è facile stabilirlo. Il Napoli ha detto di non averne bisogno perché in quel ruolo ha già Milik e Mertens. La Juve sarebbe interessata ma l’Inter non vuole cederlo ad una nemica storica. L’Atletico Madrid non lo vuole più perché sta puntando su Paulo Dybala per sostituire Griezmann. Insomma, la Nara dovrà superarsi per garantire un futuro calcistico all’altezza della situazione al suo compagno ed assistito.