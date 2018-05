YOUTUBE India, chirurgo estrae 14 vermi vivi dal dotto biliare di una paziente

NEW DELHI – In un video il disgustoso momento in cui il chirurgo estrae 14 vermi vivi dal dotto biliare di una paziente.

Sunita, 38 anni, dopo sei mesi di dolori addominali, febbre, vomito ed episodi di ittero si era recata in ospedale e sottoposta alla TAC, i medici hanno individuato una dozzina circa di nematodi vivi che si muovevano nel dotto biliare, che collega fegato e intestino.

Nel filmato, si vedono i vermi muoversi mentre i chirurghi del Fortis Hospital di Nuova Delhi, in India, tentano di estrarli e finalmente riescono grazie all’aiuto degli strumenti.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Le immagini mostrano i 14 nematodi distesi sul tavolo operatorio.

Uno dei motivi per cui i vermi si riproducono in gran numero è che le uova dei nematodi adulti entrano nella catena alimentare umana.

“Il dolore era così forte che riuscivo a malapena a stare in piedi. Nel giro di un mese avevo perso più di 12 chili. Per fortuna i medici sono stati in grado di diagnosticare il problema”, ha detto Sunita dopo l’operazione, aggiungendo che concluso l’intervento non aveva alcun dolore e che si sta riprendendo.

Arvind Khurana, primario del reparto gastroenterologia dell’ospedale, ha dichiarato:”È stato un compito arduo. I vermi sono stati rimossi utilizzando tiranti e pinze”.