ROMA – Ha concluso la sua performance con un salto acrobatico perfetto, ma l’atterraggio sulla pedana è stato disastroso. Così Samantha Cerio, giovane ginnasta di Auburn, in Alabama, si è fratturata entrambe le gambe al torneo NCAA Gymnastics.

Le immagini choc della sua esibizione hanno già fatto il giro del web. Per concludere il suo esercizio, Samantha ha scelto una difficile manovra che le è costata cara. Distrutta dal dolore la ginnasta è stata immediatamente soccorsa e portata via in barella tra gli applausi del pubblico.

Ora è in ospedale e la attende una lunga convalescenza, al termine della quale ha già annunciato che non tornerà a competere agonisticamente. “Non potrei essere più orgogliosa della persona che sono diventata grazie alla ginnastica – ha detto – Mi ha insegnato l’umiltà, il duro lavoro, la dedizione e l’integrità. Mi ha permesso di affrontare sfide che mai avrei immaginato e mi ha dimostrato chi sono come persona. Non è finita come avevo immaginato, ma niente va come uno può pianificare”.