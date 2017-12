ROMA – Un video che ha suscitato molto scalpore prima in Brasile, dove è stato girato, e dopo in tutto il mondo. Una professoressa insegna alla propria classe, nell’ora in cui si parla di educazione sessuale, come infilare un condom con la bocca.

Una tecnica che evidentemente fa impazzire gli uomini e che può certamente rendere più piacevole il rapporto con il preservativo, ma che forse è troppo hard da essere “spiegata” da una professoressa ai propri alunni.