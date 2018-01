ROMA – Tritati e schiacciati vivi. Questo il triste destino dei pulcini scartati in uno dei più grandi allevamenti italiani, dove ne nascono fino ad un milione a settimana. A denunciare il trattamento riservato ai pulcini è l’organizzazione Essere Animali, che grazie ad una infiltrata con una telecamera nascosta ha filmato quanto accade nell’incubatoio.

I pulcini, proprio come un oggetto, scorrono a migliaia su un rullo dove vengono selezionati dagli operai della grande azienda italiana. A raccogliere la testimonianza dell’associazione animalista è Beatrice Montini del Corriere della Sera, che scrive:

“«Un’infiltrata dell’associazione ha lavorato in una grande azienda italiana ed ha filmato con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini, gettati sopra rulli industriali e maneggiati brutalmente – spiegano gli attivisti – A migliaia muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari, ma i ritmi di lavoro non consentono alle operaie di prestar loro la minima cura. I pulcini deboli e feriti sono tritati vivi in un maceratore».

Dopo la schiusa delle uova, che avviene in forni a temperatura controllata, gli animali iniziano il loro «viaggio» nella catena di montaggio, trasportati prima in un reparto in cui sono separati in base al sesso e successivamente vaccinati. «Il rumore è incessante, i rulli sono stracolmi al punto che i pulcini rischiano il soffocamento oppure cadono, finendo per morire schiacciati sul pavimento»”.